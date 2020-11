Het is te druk in de Amsterdamse winkelstraten waardoor de coronamaatregelen onmogelijk in acht genomen kunnen worden. De gemeente roept iedereen op om niet meer naar de winkelgebieden in de binnenstad te gaan. Daarnaast is per direct eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Kalverstraat en de Nieuwendijk.

De grote drukte heeft vermoedelijk te maken met de hoge kortingen op producten vanwege Black Friday.

Het eenrichtingsverkeer loopt vanaf de passage bij Primark tot de Dam en vanaf het Spui tot de Dam.