De politie heeft donderdag tijdens een doorzoeking van een woning aan de Brouwersgracht in Amsterdam twee Britse mannen van 33 en 34 jaar aangehouden. Agenten troffen in het huis 12 kilo wiet en 17.000 euro cashgeld aan.

De woning kwam in beeld na vele meldingen over overlast en over de aanloop van verschillende mannen op het adres.

De verdachten wilden niet opendoen voor de agenten. Omdat er een sterke wietlucht rond het huis hing werd in overleg met de officier van justitie en de rechter-commissaris besloten om een doorzoeking van de woning te verrichten.

Agenten hebben bij de actie twaalf adressen bezocht in de Jordaan. Volgens de politie reageerden de meeste buurtbewoners positief op het onderzoek van controleurs.

In de strijd tegen ondermijning stuiten de politie en gemeente regelmatig op het fenomeen 'spookbewoning'. Daarbij schrijven de mensen die er verblijven zich niet in bij het bevolkingsregister of gebruiken ze valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid. Ze gebruiken de panden vaak voor criminele doeleinden en slaan er bijvoorbeeld grote partijen contant geld, vuurwapens of drugs in op.