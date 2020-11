Veel schoolleiders in Amsterdam zijn geen voorstander van een verlengde kerstvakantie om het aantal coronabesmettingen verder omlaag te krijgen.

Deze week werd bekend dat het OMT dit wil onderzoeken omdat het aantal besmettingen na de herfstvakantie tijdelijk daalde.

Maryse Knook directeur van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer denkt dat het middel erger is dan de kwaal. Ze vreest voor achterstand omdat er in coronatijd niet altijd les is gegeven.

De GGD constateerde dat het aantal besmettingen onder scholieren de afgelopen week met maar 5 procent is gedaald. Voor heel Amsterdam was dat 9 procent. De daling is dus niet genoeg. De GGD wijt dat aan het feit dat de leerlingen zich ook buiten school om te weinig aan de regels houden.

Dat is precies waarom Knook denkt dat met een derde week vakantie de besmettingscijfers niet omlaag gaan. "Jonge mensen hebben toch behoefte om elkaar te zien in de kerstvakantie", zegt Knook tegen AT5. "Dus ze gaan echt wel op pad en daar besmetten ze elkaar ook dus ik denk dat het geen toegevoegde waarde heeft."

VO-raad pleit voor dagelijks online-les

Scholen vinden een week extra vrij sowieso geen goed idee. Het kan eventueel wel als de leerlingen dan dagelijks online-les krijgen vinden ze. Ook de VO-raad, de vereniging van scholen met voortgezet onderwijs, pleit voor een online lesweek mocht de verlenging van de kerstvakantie zinvol zijn.

Maar directeur Knook van de OSB denkt dat ook met online-lessen er toch weer leerachterstanden ontstaan. Volgens Knook is fysieke les belangrijk, omdat je dan beter kan zien waar de problemen zitten en omdat leerlingen van elkaar kunnen leren.

Op 8 december geven premier Rutte en minister De Jonge waarschijnlijk meer duidelijkheid over de lengte van de kerstvakantie.