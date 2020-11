De negen horecagelegenheden in en rond de Westerstraat in Amsterdam die wegens het overtreden van de coronaregels een sluiting van twee weken boven het hoofd hing, hoeven toch niet dicht. De gemeente heeft wel besloten de ondernemers te helpen in hun communicatie richting klanten.

Vanwege het mooie weer was het in het weekend van 7 en 8 november erg druk op en rond de Noordermarkt, waar ook de wekelijkse zaterdagmarkt gehouden werd. De gemeente constateerde dat vooral klanten bij een aantal horecagelegenheden zich niet aan de coronaregels hielden. Zo werd er door klanten niet altijd 1,5 meter afstand gehouden.

Een sluiting van twee weken was het gevolg, maar daar kwamen de ondernemers tegen in protest en met succes. Axel Boom van café Winkel vertelt over het gesprek dat hij vorige week gehad heeft met burgemeester Halsema. Hij is tevreden over het feit dat de zaken niet dicht hoeven. Maar de discrepantie met andere ondernemingen is groot.

"In de bouwmarkten kun je gewoon hutje mutje staan en in de tuincentra. Het is gewoon heel krom, heel scheef", zegt Boom. Om een situatie als in begin november te voorkomen heeft hij inmiddels posters voor de ramen hangen, waarin klanten gewezen worden op de verantwoordelijkheid die ook zij hebben in het naleven van de coronaregels.

Toch blijft Boom het moeilijk vinden dat hij verantwoordelijk gehouden wordt voor het gedrag van zijn klanten. "Als de zaterdagmarkt eraan komt en het gaat regenen, dan ben ik blij. Dat vind ik een hele slechte raadgever. Ik wil eigenlijk niet meer ondernemen."