Een woning aan de Alexander Dumaslaan in Amsterdam-Zuidoost is woensdag op last van burgemeester Femke Halsema gesloten. De politie heeft in de woning een handelshoeveelheid drugs gevonden.

Naast zakjes heroïne en cocaïne vonden agenten weegschalen, een paar duizend euro en meerdere zakjes versnijdingsmiddelen in de woning.

De aanwezigheid van de drugs en de goederen voor het handelen in drugs vormen een gevaar voor de openbare orde. Het kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten.

Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen, is de woning per direct voor drie maanden gesloten.