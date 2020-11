In een portiek bij een woning aan de Plantage Parklaan is woensdag een verdacht pakket aangetroffen. Meerdere woningen in de straat worden ontruimd, zo laat de politie weten.

Ook heeft de politie de straat deels afgezet.

Een explosievenexpert is ter plaatse voor onderzoek. Ook is een forensisch team van de politie aanwezig.

Het is bij de woordvoering niet bekend hoe het verdachte pakket er precies uitziet. Ook is nog niet duidelijk hoeveel woningen precies ontruimd moeten worden.