Een 83-jarige vrouw is vorige week in haar eigen woning in de Rivierenbuurt in Amsterdam overvallen door iemand die zich voordeed als medewerker van de gemeente.

De man zei dat er een gaslek in de straat was en wist een tas met waardevolle spullen van de vrouw mee te nemen. 'Het schofterige overheerst'.

Mevrouw Van Bockel , bedlegerig en hartpatiënt, raakte haar paspoort, waardevolle familiefoto's en vijfduizend euro aan spaargeld kwijt. Ze verwachtte afgelopen woensdagochtend iemand van de thuiszorg. Om die reden deed ze nietsvermoedend vanuit haar bed met een knop de deur open.

Maar in plaats van de thuiszorgmedewerker stond er ineens 'iemand van de gemeente' in haar woning. Volgens het 83-jarige slachtoffer zei de man dat ze uit bed moest komen voor een gaslek. Ook vroeg hij naar waardevolle spullen, voor de verzekering. "Ik zei dat er weinig te verzekeren viel, alleen een tas die naast mijn bed staat." De man griste de tas weg en rende de deur uit.

Geen opsporingsindicatie

De zaak wordt, na aangifte, niet verder onderzocht. Een politiewoordvoerder laat desgevraagd aan AT5 weten dat er "geen opsporingsindicatie is". Te weinig aanknopingspunten dus.

Volgens het slachtoffer ging het om een oudere, blanke man, van tussen de 50 en 60 jaar oud, met grijs haar en een normaal postuur. Opvallend genoeg kreeg de politie vorige week dinsdag ook al een melding dat een soortgelijke man had geprobeerd een oudere vrouw op te lichten in de Maasstraat, niet ver van de Dintelstraat. Ook toen werd gesproken over een gaslek.

Mensen met camerabeelden of beelden van een deurbel met een camera kunnen die delen met de politie, zo laat de woordvoerder weten. Mevrouw Van Bockel hoopt ondertussen haar waardevolle spullen op een of andere manier nog terug te krijgen.