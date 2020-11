Het OAC, het overleg van 25 Amsterdamse clubs, heeft cultuurwethouder Touria Meliani gevraagd om 6,5 miljoen euro aan financiële steun.

De clubs en poppodia zijn inmiddels al meer dan acht maanden dicht. Voor ruim de helft van de clubs dreigt een sluiting als er niet snel iets gebeurt.

"Gemiddeld lijden de clubs zo'n 40.000 euro per maand verlies", vertelt Rob de Jong van club NYX in de Reguliersdwarsstraat in het centrum. Hij is één van de leden van OAC, het Overleg van Amsterdamse Clubs.

De 4000 euro die ze in de eerste drie maanden kregen van de gemeente, was slechts een schijntje, zeggen ze. Wethouder Meliani kijkt nu of ze iets van het geld uit het tweede steunpakket van het Rijk voor cultuur kan besteden aan de nachtcultuur.

Volgens De Jong heeft de gesubsidieerde cultuur veel hulp gekregen. Zo werd de subsidie van de Melkweg verdubbeld en daarnaast kregen ze overheidssteun zoals de TVL en NOW. En ook kregen ze nog eens vanuit de gemeente opdrachten waaruit extra inkomsten kwamen waardoor ze in staat waren om te innoveren.

Te weinig support voor nachtcultuur

Ook Pim Evers van de Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de nachtcultuur te weinig support krijgt en hij wil snel concrete actie van de wethouder.

Ook wil wethouder Meliani kijken naar de mogelijkheid om clubs iets te laten organiseren op grote veilige buitenlocaties zodra er versoepelingen komen. Wat dat inhoudt en waar dat is kon haar woordvoerder nog niet zeggen. Volgens de Jong is sneltesten de oplossing. "Bij sneltesten kun je straks mensen veilig in een club binnenlaten, en gezien het weer is dat beter denk ik dan met z'n allen in een bos gaan staan."