De gemeente Amsterdam is juridisch aan het onderzoeken of vrachtverkeer met een gevaarlijke dode hoek uit de stad kan worden geweerd. In de tussentijd wil de gemeente met het bedrijfsleven in gesprek om te kijken of ze niet vrijwillig tot afspraken kunnen komen.

"Dat scheelt mij veel gedoe en juristen, maar zo kunnen we wel stappen zetten", zegt verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) in reactie op een onderzoek van nieuwspartner AT5 onder ruim 1.800 Amsterdammers naar de verkeersveiligheid in de stad.

Uit dat onderzoek blijkt dat drie kwart van de ondervraagden zich in meer of mindere mate onveilig voelt in het verkeer. "Ik vind dat heel vervelend. Je moet je eigenlijk overal in de publieke ruimte veilig voelen. Dat geldt niet alleen voor te veel wapens op straat, ook als je op de fiets zit, te voet bent of in de auto zit, moet je je veilig wanen in je omgeving".

De verkeersveiligheid in Amsterdam krijgt van de ondervraagden een zes als gemiddeld rapportcijfer. Rijgedrag van anderen, drukte in het verkeer en een onduidelijke inrichting van de weg spelen daarin mee. "Een zes is niet genoeg. Er moet wel meer gebeuren, want elk ongeluk, elk slachtoffer is er een te veel", zegt Dijksma.

Amsterdammers zien het liefst dat de gemeente meer gaat handhaven om de verkeersveiligheid te verbeteren, blijkt uit de enquête. Dijksma stelt dat ze niet zomaar een blik handhavers open kan trekken.

Bovendien kost het volgens haar tijd om de juiste mensen te vinden en op te leiden. "We proberen het hele zware vrachtverkeer vaste routes te bieden, die ook geschikt zijn om te rijden, zodat we daar uiteindelijk beter zicht op hebben."

Aanpak na recentste dodelijke ongeluk geïntensiveerd

Om toch inzichtelijk te krijgen wie zich niet aan de regels houdt, wil de gemeente digitale controles gaan uitvoeren. "We gaan dat met camera's handhaven, dus ook daar is geen ontsnapping meer mogelijk".

Dijksma verwijst naar de tien camera's die snorscooters controleren op het overtreden van de regels. Privacy is volgens haar geen issue, daar is aan gedacht, stelt ze.

De wethouder besloot na het recentste dodelijke ongeluk waar een vrachtwagen bij betrokken was de aanpak te intensiveren. "De impact van zo'n ongeluk is gigantisch. Ook al is het aantallen gezien misschien niet het grootste probleem, het is wel een heel belangrijk probleem om echt aan te pakken. Na het recente ongeval bij de Jan van Galenstraat heb ik gedacht: we moeten nu toch echt weer een tandje erbij doen. Dat is gewoon onontkoombaar."