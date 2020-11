Tweeduizend ambtenaren van de gemeente Amsterdam willen dat hun pensioenfonds direct stopt met het investeren in de fossiele industrie. Volgens de ambtenaren heeft het pensioenfonds ABP zo'n 17 miljard euro aan investeringen in vervuilende olie-, gas- en kolenbedrijven.

Het ABP is het pensioenfonds van onder meer ambtenaren, politie en leraren. "We werken voor het bestuur aan een duurzame stad. Veel ambtenaren zijn bezig met klimaatadaptatie en het terugdringen van de CO2-uitstoot in de stad. Ondertussen wordt met ons eigen pensioengeld het klimaatprobleem erger gemaakt. Dat is dweilen met de kraan open", zeggen de ambtenaren.

Dinsdag overhandigen de ambtenaren hun petitie online aan het ABP. GroenLinks-Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) zal bij de online overhandiging haar steun voor de petitie uitspreken.