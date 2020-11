De gemeente Amsterdam onderzoekt of het activiteiten voor jongeren kan organiseren met Oud en Nieuw zonder af te wijken van de geldende coronamaatregelen. Dat zegt burgemeester Femke Halsema vrijdagavond in Het Gesprek met de Burgemeester van nieuwspartner AT5.

Halsema reageert in het AT5-programma op de oproep van Hubert Bruls, voorzitter van het veiligheidsberaad, om tijdens de jaarwisseling evenementen voor jongeren mogelijk te maken. Op die manier zouden gemeenten illegale feesten kunnen tegen gaan.

Als de gemeente Amsterdam dit gaat doen, zullen het wel bijeenkomsten met restricties zijn volgens Halsema. "Wij gaan er vooral op mikken om veel activiteiten voor jongeren te organiseren waarbij het ook voor jongeren veilig is, en waardoor niet nieuwe besmettingshaarden ontstaan."

"Ik begrijp natuurlijk ook heel goed dat jongeren vooral zin hebben in feestjes waarbij geen gemeente aanwezig is, maar we zullen elkaar een beetje halverwege tegemoet moeten komen", aldus de burgemeester.