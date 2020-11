De gemeente Amsterdam neemt zaterdag en zondag maatregelen om te voorkomen dat drukte ontstaat op en rond markten in de stad. Op de Noordermarkt worden extra toezichthouders ingezet om mensen aan te spreken die overlast veroorzaken of zich niet aan de regels houden.

De gemeente zegt de maatregelen te nemen om ondernemers en klanten helderheid te bieden wat wel op een veilige manier mogelijk is. De coronasituatie is in de stad nog steeds zorgelijk en de landelijke maatregelen blijven belangrijk, zoals het houden van 1,5 meter afstand en met maximaal vier mensen buiten bijeen zijn.

Veel horecaondernemers bieden de mogelijkheid om eten en drinken te laten bezorgen of af te halen. De gekochte waren mogen om groepsvorming te voorkomen echter niet worden geconsumeerd in de eet- en drinkgelegenheid zelf of in de directe omgeving. De horecaondernemer is volgens de geldende maatregelen verantwoordelijk om erop toe te zien dat klanten zich aan deze regels houden. In reguliere tijden geldt dat binnen 25 meter rond de onderneming, nu wordt dat beperkt tot de onderneming zelf en de directe omgeving.

Als het te druk wordt, of als de basisregels niet worden nageleefd kunnen ondernemers aangesproken worden. Bij duidelijke niet-naleving kan tijdelijke sluiting volgen.

"We zien dat sommige klanten het moeilijk vinden om zich aan de landelijke basisregels te houden. Natuurlijk moeten ondernemers toezien op een ordelijk verloop direct rond hun zaak, maar ik vraag ook nadrukkelijk van klanten om niet samen te klonteren voor winkels en horeca met afgehaald eten en drinken. De horeca heeft het al moeilijk genoeg", aldus Femke Halsema als de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.