De politie heeft eind oktober vier Amsterdammers in de leeftijd van 17 tot 21 jaar aangehouden op verdenking van Tikkie-fraude. Dat meldt de politie vrijdag. Via de betaalapp hebben de verdachten door het hele land honderden personen opgelicht.

De slachtoffers zijn mensen die via Marktplaats spullen te koop hadden aangeboden. Ze kregen het verzoek om via Tikkie eerst 1 cent te betalen. Ook moest op een link worden geklikt.

Door het klikken op de link en het invullen van de bankgegevens kregen de Amsterdammers toegang tot de bankrekening van de verkopers. Nadat ze de bankgegevens van de slachtoffers hadden veranderd, hadden ze in feite de hele bankrekening overgenomen. Ze schaften allerlei dure producten aan, voornamelijk elektronica zoals iPhones, iPads en PlayStations.

De politie kwam de verdachten op het spoor via een onderzoek naar verschillende straatroven die in januari en februari van dit jaar in Amsterdam-Noord hadden plaatsgevonden. Dat onderzoek leidde naar een verdachte van een tiental straatroven én naar een heler. Nader onderzoek wees uit dat deze heler zich zeer frequent met bovenbeschreven Tikkie-fraude zou bezighouden.

Uiteindelijk werden op maandag 26 oktober vier verdachten aangehouden. Het viertal zit in voorlopige hechtenis.