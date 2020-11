De snelweg A9 is dit weekend tussen Diemen en Holendrecht afgesloten voor verkeer.

Rijkswaterstaat legt de laatste hand aan de bouw van de Gaasperdammertunnel. De A9 is vanaf 5.00 uur dicht richting knooppunt Diemen en vanaf 22.00 uur is de weg in beide richtingen afgesloten.

Het verkeer wordt met behulp van borden omgeleid via de A2, A10-Oost en de A1. Automobilisten moeten rekening houden met tien minuten vertraging.

De werkzaamheden zullen naar verwachting maandag om 5.00 uur zijn afgerond.