De gemeente Amsterdam gaat om overlast te voorkomen camera's ophangen op twee nieuwe plekken in Nieuw-West: de Lodewijk van Deysselbuurt en het Piet Mondriaanplein. Op de Osdorper Ban wordt het bestaande cameratoezicht verlengd.

Op het Piet Mondriaanplein worden de problemen volgens de gemeente vooral veroorzaakt door hangjongeren. Ze rijden met hoge snelheid met scooters over het plein. Als omwonenden de jongeren op hun gedrag aanspreken, worden ze bedreigd en geïntimideerd.

Op de Osdorper Ban is er volgens de gemeente nog altijd overlast. Het is volgens de gemeente al maanden onrustig in de buurt. Zo is op 21 september een winkelpand beschoten. Op 20 oktober is een persoon doodgeschoten.

In de buurt van de Lodewijk van Deysselstraat is een groep jongeren verantwoordelijk voor de overlast. Het zou gaan om het pesten van kinderen, intimideren van oudere buurtbewoners en vernieling. Een buurtbewoner zou door de groep zijn mishandeld.

Naast cameratoezicht heeft de gemeente in alle buurten ook andere maatregelen getroffen om overlast te voorkomen, zoals de inzet van straatcoaches, het plaatsen van borden met gedragsregels en huisbezoeken door de wijkagent.