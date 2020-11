De Amsterdamse politie heeft donderdag een 38-jarige verdachte gearresteerd die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de veertigjarige Krzysztof Malinowski. Hij kwam op 24 augustus door een misdrijf om het leven.

Malinowski had een Poolse nationaliteit en leefde sinds februari een zwervend bestaan nabij de Sloterplas en in en rondom het centrum van Amsterdam.

Hij leefde in tenten rondom de Sloterplas, tussen de oever en het Christoffel Plantijnpad en maakte deel uit van een grote groep daklozen in de stad en zorgde soms voor overlast in de wijk rondom de Sloterplas en op en rond de Dam, zegt de politie.

Malinowski werd op 24 augustus in het riet bij de Sloterplas aangetroffen door een wandelaar. Malinowski was buiten bewustzijn en had veel verwondingen. De hulpdiensten konden hem niet meer redden. Evenals Malinowski heeft ook de 38-jarige verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats. De politie laat verder weten dat meer aanhoudingen in deze zaak niet kunnen worden uitgesloten.

Eerder deze week besteedde het AT5-programma Bureau 020 aandacht aan de zaak. Ook loofde de hoofdofficier van justitie een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die zou leiden naar de verantwoordelijken voor het misdrijf.