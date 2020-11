De afgelopen twee maanden was er een lichte daling, maar deze maand is er weer een stijging in het aantal WW-uitkeringen in Amsterdam. Hoewel het een kleine stijging is van 1,9 procent ten opzichte van vorige maand, is dit wel hoger dan het landelijk gemiddelde.

Op jaarbasis is de stijging van het aantal WW-uitkeringen in Amsterdam met bijna 46 procent aanzienlijk sterker dan de landelijk stijging (19 procent). Dit komt doordat in Amsterdam relatief veel mensen in sectoren werken waar de werkgelegenheid zwaar getroffen is.

"Beroepen die op dit moment minder baankansen bieden zijn communicatieadviseur in de reclamesector en marketingmedewerker en manager in de communicatie-, media- en reclamesector", zo schrijft het UWV. Werkzoekenden uit deze beroepsgroep zouden bijvoorbeeld de overstap kunnen maken naar de functie van respectievelijk inkoper, businessanalist of medewerker binnendienst.

Het UWV heeft een lijst uitgebracht met zogenoemde overstapberoepen voor zestien beroepsgroepen. Voor elk daarvan worden vijf voorbeelden van overstapberoepen genoemd. Hierdoor hoopt het UWV mensen te helpen die hun baan zijn verloren door de coronacrisis. "Juist nu kan het belangrijk zijn om breder te zoeken dan alleen in het eigen beroep", aldus het UWV.