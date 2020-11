De 29-jarige Omar Essalih die in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 mei werd doodgeschoten in Amsterdam, is mogelijk in de val gelokt. Dat is een van de scenario's waar de politie rekening mee houdt.

Essalih, bijnaam 'Centjes', werd op de hoek van de Panamalaan en de Borneokade van dichtbij neergeschoten. Hij was al overleden toen de politie hem aantrof. Na het schieten filmde een getuige een gestolen BMW die 100 meter verderop in brand stond. De politie vermoedt dat de daders deze auto hebben gebruikt.

In de daaropvolgende maanden zijn meerdere aanhoudingen verricht, maar een belangrijke verdachte, die na de liquidatie achter op een scooter wegvluchtte, bleef voortvluchtig. Nadat de politie in september een foto openbaar maakte, werd de 21-jarige Ismail El B. aangehouden.

Naast El B. zijn nog twee andere verdachten aangehouden in het onderzoek. "Dit zijn bekenden van het slachtoffer", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Het lijkt erop dat Omar zelfs bij hen in die BMW heeft gezeten voor hij werd neergeschoten. We kijken nu naar het scenario dat Essalih bij hen is ingestapt, omdat hij dacht dat ze samen een criminele klus zouden gaan uitvoeren."

Volgens de politie is dit scenario mogelijk een manier geweest om Essalih in de val te lokken en hem te doden. "Wij denken dat er die nacht naast Omar en de twee die nu vastzitten misschien nog een vierde of zelfs vijfde persoon in de auto heeft gezeten. Daar moet in kringen rond het slachtoffer en de verdachten over gesproken zijn."

Informatie hierover kan vertrouwelijk worden doorgegeven bij het Team Nationale Inlichtingen. De informatie van tipgevers komt op deze manier anoniem bij rechercheurs terecht. "Wij willen weten wie er die nacht naast het slachtoffer in deze BMW aan het Funenpark hebben gezeten." Ook getuigen die mogelijk iets hebben gezien, worden opgeroepen zich te melden.