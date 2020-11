Een man is woensdagochtend in zijn been geschoten bij een schietpartij in de Amsterdamse wijk Holendrecht. Het slachtoffer werd op de Spakenburgstraat aangetroffen. Volgens de politie zijn er twee verdachten weggerend in de richting van de Schoonhovendreef.

Na de schietpartij werden een ambulance en een traumateam opgeroepen. De eerste melding over de schietpartij kwam binnen op het Reigersbos, een paar straten verderop.

De toedracht van de schietpartij is onduidelijk. De politie doet onderzoek.

Het is de tweede schietpartij in Amsterdam in twaalf uur tijd. Iets na middernacht werd er op het Krugerplein in Oost een 21-jarige man neergeschoten.