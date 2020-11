Een man is dinsdagochtend op Steigereiland in Amsterdam aangehouden omdat hij weigerde een mondkapje te dragen in een tram. De man vertoonde verward gedrag en greep een andere passagier bij zijn jas.

Het voorval vond rond 11.15 uur plaatsvond. De man is meegenomen naar het politiebureau.

De verwarde man is later overgedragen aan een hulpinstelling van de GGD.