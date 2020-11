De gemeente Amsterdam kan het speciale Amsterdamse openbaarvervoerteam alleen behouden als zij subsidie krijgt om meer agenten in te zetten. Dat zegt de gemeente in een reactie op een aangenomen motie over het voortbestaan van het ov-team.

Het voortbestaan van het team dat zich richt op de veiligheid in het openbaar vervoer staat op het spel door een in juli aangekondigde reorganisatie van de Amsterdamse politie. Vanwege een capaciteitstekort willen de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie het speciale ov-team opheffen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil echter dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) zich gaat inspannen om het ov-team in Amsterdam toch te behouden. Een motie van SP hierover is aangenomen. De staatssecretaris zal hierover in gesprek moeten gaan met burgemeester Femke Halsema, die hierover moet beslissen.

Een woordvoerder van de burgemeester zegt dat dit pijnlijke keuzes zijn, die gemaakt moeten worden omdat er te weinig agenten in Amsterdam zijn om de roosters op orde te krijgen. "Als de Tweede Kamer zich zorgen maakt, dan horen we graag waar het geld vandaan moet komen om de capaciteit te vergroten. Zonder extra investeringen is de politie genoodzaakt het werk anders in te richten."

Dat betekent onder meer dat agenten uit specialistische teams naar de basisteams zullen moeten verhuizen. "Dus meer blauw op straat. De politie blijft aanwezig op stations en bij ov-knooppunten. Die nieuwe manier van werken is overigens hetzelfde als op dit moment in de steden Utrecht, Rotterdam en Den Haag."