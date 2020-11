Twee gemaskerde mannen hebben maandagochtend een tabakswinkel aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam overvallen. Niemand raakte gewond. De politie is nog op zoek naar de daders.

De twee bedreigden met een vuurwapen het aanwezige personeel. Ze hadden een grote sporttas bij zich en hadden hun gezicht bedekt. Mogelijk droegen ze mondkapjes.

Het is onbekend of de mannen iets hebben buitgemaakt. Na de overval zijn ze gevlucht op een scooter in de richting van de J.S. Ruppertstraat.

De politie onderzoekt de zaak.