Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag kunnen voorkomen dat er een illegaal feest plaatsvond op de Bleekerskade in het Amsterdamse Bos.

Rond 0.30 uur kreeg de politie de tip dat er een illegaal feest georganiseerd werd. Agenten zagen dat zo'n honderd feestgangers zich onder het viaduct van de A9 verzameld hadden.

Een deel van hen ging er meteen vandoor. Een aantal anderen en een aantal auto's zijn door agenten gecontroleerd. Er is niemand aangehouden of beboet.

De politie laat weten alert te zijn op illegale feesten in het Amsterdamse Bos. In het bos geldt een maatregel die moet voorkomen dat mensen zich er 's nachts ophouden. Wanneer mensen zich toch tussen 0.00 uur en 6.00 uur in het bos bevinden, riskeren zij een boete van 95 euro.