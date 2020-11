De Hogeschool van Amsterdam (HvA) geeft studenten en docenten de mogelijkheid zich te laten testen op het coronavirus. Volgens de HvA is het belangrijk om in het onderwijs snel te kunnen weten of je besmet bent met coronavirus of niet.

Sinds maandag hebben in totaal rond de twintig leerlingen en medewerkers een test ondergaan.

Bert Zwiep van de Hogeschool van Amsterdam is verantwoordelijk voor de inkoop van de coronatests. "Het is fijn dat mensen bij ons nu snel een antwoord krijgen."

Volgens Zwiep is het belangrijk dat leerlingen met een studievertraging en docenten naar school kunnen blijven gaan. Het is niet de bedoeling dat iedereen zich laat testen.