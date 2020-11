Een elektrische deelscooter is vannacht in vlammen opgegaan op de Geldersekade in het centrum van Amsterdam. Er waren metershoge vlammen te zien.

De brandweer heeft de elektrische scooter, die van verhuurbedrijf Felyx is, geblust. Het vuur was moeilijk te blussen vanwege de accu's.

Uiteindelijk heeft de brandweer de accu's in twee emmers water gedompeld om ze af te laten koelen.

Hoe de scooterbrand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend.