De bouw van middeldure woningen in Amsterdam loopt flinke vertraging op. Het college noemt het "zorgelijk". Dat blijkt vrijdag uit een tussentijds rapport over het Woningbouwplan 2018-2025.

Meerdere projecten hebben vertraging opgelopen. In de eerste helft van 2019 werd gestart met de bouw van 578 woningen, een jaar later waren dat slechts 78 woningen. Het zijn cijfers die behoorlijk tegenvallen, want de stad heeft een grote behoefte aan woningen in het middensegment.

De redenen van de vertragingen verschillen per bouwproject, maar komen onder meer door bezwaarprocedures die veel tijd in beslag nemen en afspraken met bouwbedrijven. Daarnaast duren projecten ook langer vanwege de coronacrisis. Investeerders trappen op de rem, omdat onduidelijk is hoeveel de woningen op gaan leveren.

Wel hoopt wethouder Laurens Ivens de achterstand in te halen. Om die ambitie vast te houden kondigt de wethouder een 'Doorbraakteam' aan; een samenwerking tussen marktpartijen en gemeente om "doorbraken te forceren, zodat stagnerende projecten doorgang kunnen vinden".

Ook zal er naast de middeldure huur ruimte komen voor middeldure koopwoningen. Daarnaast wil de wethouder het mogelijk maken risicovolle projecten van dure woningen om te zetten naar middeldure koopwoningen.