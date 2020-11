De politie heeft vrijdag in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee mannen die ervan worden verdacht in de nacht van 19 op 20 september een dertigjarige man zwaar te hebben mishandeld.

De mishandeling vond plaats op de Prins Hendrikkade in de buurt van Grand Hotel Amrâth. Het slachtoffer kreeg meerdere trappen en vuistslagen en ging knock-out toen hij een harde klap op zijn gezicht kreeg. De vriendin van het slachtoffer raakte ook gewond.

Een donkerkleurige Mercedes met blauw kenteken reed bijna drie overstekende voetgangers aan. Een van de voetgangers, het latere slachtoffer, liet blijken dat hij daar niet van gediend was, riep de automobilist iets na en maakte een handgebaar.

"De auto kwam tot stilstand en het slachtoffer liep naar de auto toe om de bestuurder aan te spreken op zijn gedrag. Die stapte samen met de bijrijder uit en ze liepen naar het slachtoffer toe", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

De vriendin van het slachtoffer zag dat de twee niet wilden praten en probeerde de boel nog te sussen. De bestuurder van de auto gaf haar een duw waardoor ze naar de grond ging. Nadat ze weer was opgestaan, zag ze dat haar vriend roerloos in een plas bloed op het fietspad lag. Ze probeerde contact te maken, maar dat lukte niet.

'Slachtoffer ondervindt nog steeds ernstige gevolgen'

"Op beelden is duidelijk te zien hoe het slachtoffer wordt toegetakeld. De bestuurder en de bijrijder worden verdacht van de mishandeling. Het slachtoffer, opgenomen in het ziekenhuis, heeft een aantal operaties moeten ondergaan en ondervindt nog steeds ernstige gevolgen van de mishandeling", zegt Stor.

Tegen zijn borst en zijn kin kreeg het slachtoffer een harde trap van de bestuurder van de Mercedes. De andere man gaf hem met een gestrekt linkerbeen een schop tegen zijn onderlichaam. De bestuurder sloeg het slachtoffer vervolgens nogmaals in zijn gezicht. Hij ging direct naar de grond, waarna de verdachten terug naar de auto liepen.

'Bestuurder heeft mogelijk achtergrond in vechtsport'

"De beelden doen vermoeden dat de bestuurder een achtergrond in de vechtsport heeft of bekend is met vechtsporttechnieken", zegt Stor. "We willen graag weten wie hem herkent in combinatie met de donkere Mercedes met het blauwe kenteken of vanuit de vechtsportwereld? Ook van de bijrijder willen we graag weten wie hij is."

De bestuurder van de donkerkleurige Mercedes is een man van ongeveer 1,90 meter lang. Hij wordt tussen de 25 en 45 jaar geschat en is kaal. Hij is zeer gespierd en heeft tatoeages op beide onderarmen. Mogelijk is hij werkzaam als taxichauffeur. Hij droeg die nacht een zwart T-shirt van het merk Philipp Plein met aan de voorzijde een doodskop.

De bijrijder wordt ongeveer 1,85 meter geschat en is tussen de 30 en 35 jaar oud. Hij droeg een jack met een lichte kleur, een blauwe spijkerbroek, sportschoenen en een zwarte pet. Hij had een schoudertas bij zich.