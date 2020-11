Door een bezuiniging van de gemeente van 1,5 miljoen euro op de Openbare Bibliotheek moeten mogelijk vier locaties in Amsterdam sluiten. Wat is de impact van deze maatregel op de stad en haar bewoners? Bibliotheekwetenschapper aan de UvA Frank Huysmans, schrijver Abdelkader Benali en leerkracht Marieke van Gosliga van de Dapperschool in Oost, zijn kritisch.

Volgens OBA-directeur Martin Berendse moeten vier locaties in de stad sluiten als de bezuiniging van 1,5 miljoen wordt doorgezet. Er staan zes bibliotheken op de gevarenlijst. De OBA in het Olympisch Kwartier in Zuid, in de Spaarndammerbuurt en Bos en Lommer in West, in de Van der Pekbuurt in Noord en de bibliotheken op de Linnaeusstraat in Oost en op IJburg.

Marieke van Gosliga is leerkracht en leescoördinator op Dapperschool in Oost. Ze stimuleert kinderen en hun ouders om veel naar de bibliotheek te gaan om hun beheersing van de taal te verbeteren. Ze moet er niet aan denken dat de bibliotheek om de hoek verdwijnt.

"Hier in de buurt zijn veel kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben en waar niet zoveel boeken zijn of bij wie Nederlands hun tweede taal is. Juist voor die kinderen is het zo belangrijk dat ze naar de bieb kunnen. Daar kunnen ze lezen over de wereld, de geschiedenis en over de kinderen die hetzelfde meemaken als zij of die juist heel anders."

'Met sluiten 'bieb' verdwijnt sociale samenhang'

Dat er een bibliotheek dichtbij is in iedere buurt is daarbij van belang. "Dan kunnen ze er ook zelfstandig heen", zegt Van Gosliga. "Als ze een kwartier moeten fietsen moeten ze met een ouder en is de drempel hoger." Voor de taalontwikkeling is een bibliotheek onmisbaar, vindt ze. "Vorig jaar is er een rapport verschenen waaruit blijkt dat een kwart van de Nederlandse kinderen van 15 jaar onvoldoende kan lezen om zich te kunnen redden in de maatschappij. Dat is ongelooflijk in een rijk land."

Frank Huysmans, bibliotheekwetenschapper aan de UvA is heel stellig. "Als een bibliotheek verdwijnt, verdwijnt er ook een stukje sociale samenhang en een stukje 'je prettig voelen in je eigen omgeving'." Dat komt volgens hem omdat de bibliotheek een sterkere buurtfunctie heeft gekregen.

Ook is het aantal bezoekers sinds 2015 gestegen volgens Huysmans. "Het is een plek geworden voor persoonlijke ontwikkeling, taalcursussen, lezingen en waar je kunt studeren. We zien dat in heel veel wijken de bieb de enige publieke plek is waar je gewoon heen kunt zonder dat je iets hoeft te kopen.

Bibliotheken kunnen kloof tussen arm en rijk verminderen

Omdat de bibliotheken zo'n grote educatieve functie hebben gekregen, denkt Huysmans dat het een goed idee is om de kosten van bibliotheken deels op de onderwijsbegroting te zetten om sluiting te voorkomen. "Dat soort flexibiliteit mag van de gemeentebestuurders verwacht worden", vindt Huysmans.

Schrijver Abdelkader Benali is taalambassadeur en zet zich in voor laaggeletterden. Hij begrijpt niet dat de gemeente in de minder kapitaalkrachtige wijken bibliotheken wegbezuinigd terwijl ze een prestigieuze OBA op de Zuidas laat bouwen.

"Juist op dit moment waar de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt, worden bibliotheken steeds belangrijker om mensen wél toegang te bieden tot kennis en cultureel kapitaal. En het straalt ook beschaving uit, mensen zijn trots dat er in hun wijk een bibliotheek is, en die trots neem je ook weer mee."