Een supermarkt op de Johan Huizingalaan in Amsterdam Nieuw-West is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 4.00 uur beschoten. De schutter is er op de fiets vandoor gegaan.

De politie heeft een kogelhuls in beslag genomen voor DNA-onderzoek en zal alle beschikbare videobeelden uit de omgeving laten veiligstellen voor het verdere onderzoek. Er raakte niemand gewond.