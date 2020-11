Bij een ruzie tussen meerdere personen is in de nacht van donderdag op vrijdag een man in zijn gezicht gestoken op de Oeverzeggestraat op IJburg. Het voorval vond plaats rond 3.30 uur.

Het mannelijke slachtoffer is met een steekwond in zijn hoofd naar een ziekenhuis overgebracht. Er werden drie verdachten aangehouden.

De politie heeft het plaats delict afgezet en een sporenonderzoek uitgevoerd. Het is niet bekend waar de ruzie tussen de personen over ging.