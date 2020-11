Een man is donderdagavond gewond geraakt aan zijn hoofd bij een vechtpartij op het Dorus Rijkershof in de Amsterdamse wijk Geuzenveld-Slotermeer. Hij moest per ambulance naar het ziekenhuis.

De politie vermoedt dat er drie verdachten bij de steekpartij betrokken waren. Een van hen is, nadat agenten een woning in de straat binnen gingen, aangehouden. De andere twee worden nog gezocht.

Het slachtoffer liep een hoofdwond op en die wond moest gehecht worden. Bij de vechtpartij werd er ook nog gedreigd met een mes, maar het lijkt er niet op dat er gestoken is.