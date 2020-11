Het Openbaar Ministerie (OM) was in tegenstelling tot eerdere beweringen wel betrokken bij bij de besluitvorming rondom de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in juni. Dat heeft het OM donderdagmiddag tijdens een vergadering in de Stopera in Amsterdam gezegd. Wel gaf de hoofdofficier toe dat "een actieve instemming" beter was geweest.

Bij het protest op de Dam op 1 juni dit jaar waren duizenden demonstranten aanwezig die door de drukte geen 1,5 meter afstand tot elkaar konden houden. Oppositiepartijen uit de Amsterdamse gemeenteraad verweten burgemeester Femke Halsema dat er niet werd ingegrepen. Ze vonden dat ze het OM om toestemming had moeten vragen voor het niet handhaven van de coronaregels.

Uit opgevraagde gesprekken via WhatsApp en e-mail bleek later dat het OM in de dagen na de demonstratie aangaf "niet betrokken" te zijn geweest bij de besluitvorming rondom het protest. Volgens Halsema was de beslissing om de coronaregels niet actief te handhaven juist wél een besluit in overleg met politie en OM geweest en paste het in de handhavingslijn die van tevoren was afgesproken. Onderzoekers constateerden later dat de besluitvorming van de driehoek "slordig" was geweest.

René de Beukelaer, de huidige hoofdofficier, begreep dat sommige raadsleden het vreemd vonden dat het OM in eerste instantie in interne stukken zei niet betrokken te zijn geweest en later alsnog instemde. Toch vindt hij net als Halsema dat er wel degelijk is ingestemd, omdat de toenmalige plaatsvervangend hoofdofficier die dag wel een filmpje in de WhatsApp-groep plaatste, en verder geen bezwaar maakte.

"Had ik het liever anders gezien? Ik had liever gezien dat we als OM actief een akkoord hadden gegeven, dat had een hoop verwarring kunnen voorkomen", zegt de hoofdofficier nu.

Raadsleden van verschillende partijen in de Amsterdamse gemeenteraad zijn nog niet tevreden over de slordige en chaotische manier waarop zij vinden dat de besluitvorming rondom het protest plaatsvond. De kwestie wordt waarschijnlijk in de gemeenteraadsvergadering in december opnieuw besproken.