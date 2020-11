Op last van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is woensdag een pand in de straat Portsmuiden in Westpoort dichtgetimmerd. Uit politieonderzoek blijkt dat in het pand diverse hennepresten en goederen zijn aangetroffen die worden gebruikt in een hennepkwekerij.

Uit onderzoek bleek dat er geen in werking zijnde kwekerij aanwezig was, maar dat deze mogelijk recent verwijderd is. In het pand werden onder meer een sealapparaat, een ventilator, luchtbevochtigers, groeimiddelen en meerdere resten van hennepplanten aangetroffen.

De gemeente laat weten dat de aangetroffen goederen vanwege overlast, brandgevaar, de aantrekkingskracht van het pand op criminele activiteiten en het risico op ripdeals en inbraak tot onveiligheid voor de omgeving kunnen leiden.

Om deze situatie te beëindigen, is het pand per direct en voor onbepaalde tijd gesloten.