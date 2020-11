Amsterdamse boa's zijn boos over de plannen van de gemeente die hun werkroosters wil aanpassen. Veel handhavers werken nu gemiddeld vier dagen van negen uur, maar dat worden straks vaker weken met vijf dagen van acht uur. En dat verhoogt de werkdruk, zeggen de handhavers.

De BOA Bond heeft inmiddels 287 handtekeningen opgehaald en gaat die woensdag aanbieden aan het gemeentebestuur. De bond ziet niets in de plannen om de roosters te veranderen.

Voor handhaver Anita Meijer voelt het nieuwe rooster als een verzwaring van haar werk, dat er dagelijks toch al flink inhakt. Bovendien ziet ze het intekenrooster, waar de gemeente op mikt, niet zitten. Ze verwacht dat iedereen gaat intekenen op de gewilde dagdelen. "Dat gaat leiden tot veel onrust. En als je vaker aanwezig moet zijn op je werk, kan dat leiden tot meer ziekteverzuim."

Met steun van de BOA Bond vragen de boa's de gemeente met klem om ze die twee extra dagen niet door de neus te boren vanwege het stressvolle werk. Meijer: "Het zit 'm echt in die werkdruk. Zeker in coronatijd. Die is ook nog lang niet voorbij. Gisteren nog liep het helemaal uit de hand om een mondkapje. Aanhouding met verzet, werken tot 2.00 uur. Ik heb die extra dag gewoon nodig om bij te komen."

De gemeente laat in een reactie weten dat een achturige werkdag juist zorgt voor een betere balans tussen werk en privé. Ook willen ze de roosters gelijk laten lopen met die van ander gemeentepersoneel zoals vuilophalers, zodat er per dag méér werknemers aanwezig zijn op straat.

Maar de boa's zien er niks in. Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond: "Als de gemeente onze eisen niet inwilligt zal er op 20 november gestaakt worden. Dat is een zwaar middel, maar we zijn beperkt in onze soorten acties vanwege corona."