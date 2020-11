Activisten zijn dinsdagmiddag bij een demonstratie voor het kantoor van Shell aan de Grasweg in Amsterdam-Noord in een kunstwerk geklommen. De demonstranten vinden dat het oliebedrijf schuldig is aan de dood van negen Nigerianen in 1995.

Een groep van negen personen verzette zich in 1995 tegen de activiteiten van het oliebedrijf in de Ogoni-regio in Nigeria en werd uiteindelijk, volgens de activisten nadat Shell de Nigeriaanse overheid om hulp had gevraagd, door de militaire rechtbank ter dood veroordeeld. "Dit is het ware gezicht van Shell", vinden de demonstranten.

De demonstranten willen dat het bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de dood van de mannen. Ook willen ze dat Shell stopt "met de huidige mensenrechtenschendingen en vervuiling in Nigeria". De activisten klommen daarom in het kunstwerk dat voor het kantoor op de Grasweg staat.

Een woordvoerder van Shell zegt dat het bedrijf diep geraakt is door "de tragische gebeurtenissen". "Maar we hebben de beschuldigingen in deze zaak altijd in de sterkst mogelijke bewoordingen verworpen. Hoewel de Shell Group niet betrokken was bij de Ogoni-rechtszaak, heeft de Shell Groep, naast andere organisaties en individuen, destijds een oproep gedaan aan het toenmalige staatshoofd van Nigeria om clementie te verlenen . Tot onze diepe spijt werd hieraan geen gehoor gegeven", aldus de woordvoerder.

Shell laat verder weten dat het recht en de vrijheid om te demonstreren gerespecteerd wordt, als het maar wel op een veilige manier gebeurt. "Dat was niet het geval toen ze in een kunstwerk klommen. De politie is ingeschakeld en inmiddels zijn de demonstranten vertrokken."