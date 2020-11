ARTIS ziet zich genoodzaakt tot een reorganisatie nu de dierentuin voor de tweede keer dit jaar de deuren moet sluiten. Twintig tot veertig medewerkers verliezen mogelijk hun baan, maakt het bedrijf bekend.

Sinds donderdag is de dierentuin voor de tweede keer dit jaar noodgedwongen gesloten. Het aantal bezoekers in 2020 is gehalveerd en ook de inkomsten uit de verhuur van zalen en de verkoop van eten en drinken in de dierentuin zijn drastisch gedaald. ARTIS lijdt daardoor een miljoenenverlies.

Met het oog op de toekomst wordt er nu gereorganiseerd. "Ik vind het vreselijk dat we op dit punt zijn aangekomen. Als directeur is dit een zwarte dag in mijn ARTIS-leven. In plaats van stappen vooruit te zetten, zijn we nu gedwongen om stappen terug te zetten. Het doet mij pijn dat dit collega's raakt die zich jarenlang fantastisch hebben ingezet voor ARTIS", zegt directeur Rembrandt Sutorius.

Het is nog onduidelijk hoeveel medewerkers precies hun baan verliezen. De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt.