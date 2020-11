De Amsterdamse financiële positie ten opzichte van 2015 is nog altijd beter dan veel andere gemeenten in het land, ondanks de structurele daling gedurende de afgelopen vijf jaar. Dat concludeert de Rekenkamer Amsterdam in een dinsdag verschenen rapport.

Tussen 2015 en 2019 daalde het financiële resultaat van de gemeente jaarlijks een beetje. Dat betekent dat het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de gemeente kleiner werd. Waar er in de eerste vier jaar nog meer geld binnen kwam bij de gemeente dan er uitgegeven werd, was het resultaat in 2019 wel flink negatief. Er was toen een tekort van bijna 260 miljoen euro.

Ondanks deze financiële achteruitgang doet Amsterdam het nog steeds veel beter dan andere grote steden in het land. Steden met meer dan 250.000 inwoners lieten gemiddeld vanaf 2017 al negatieve jaarcijfers zien, aldus Rekenkamer Amsterdam.

Financiële impact coronacrisis moeilijk in te schatten

Daarnaast heeft Amsterdam ook een veel hoger eigen vermogen per inwoner dan veel andere gemeenten. In totaal ligt dat bedrag op iets minder dan 8 miljard euro. Dat betekent dat Amsterdam meer slagkracht heeft om financiële tegenvallers op de lange termijn goed op te kunnen vangen.

De Rekenkamer maakt daarbij wel een belangrijke kanttekening. Voor veel van die langdurige tegenvallers is de financiële impact moeilijk in te schatten. Zo is onduidelijk hoelang de coronacrisis nog gaat duren en wat daarvan de gevolgen zullen zijn op de lange termijn. Ook rond het herstel van kades en bruggen in de stad is nog veel financiële onduidelijkheid, zo schrijft de Rekenkamer.

Tot slot adviseert de Rekenkamer de gemeente om oog te houden voor financiële tegenvallers bij gelieerde partijen. Die problemen kunnen mogelijk voor rekening komen van de gemeente. Als voorbeeld worden de problemen rond afvalverwerker AEB genoemd.