Een auto is dinsdagochtend over de kop geslagen bij een ongeluk op de A10 West bij Amsterdam. Twee rijstroken zijn afgesloten en daardoor staat het verkeer vast richting de ring Zuid.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de afslag Slotervaart. Volgens een getuige, die vlak achter de betrokken auto reed toen het ongeluk gebeurde, werd de auto geraakt door een vrachtwagen. De auto zou een paar keer over de kop zijn geslagen en bijna op de andere rijrichting terecht zijn gekomen.

Een arts die toevallig in de buurt was zou hulp hebben verleend. In de betrokken auto zat een vrouw die volgens de getuige met de schrik is vrijgekomen.