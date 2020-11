Op de Admiraal de Rijterweg in het Amsterdamse stadsdeel West is in de nacht van maandag op dinsdag rond 3.30 uur een explosief afgegaan in een coffeeshop. De straat werd daarna meteen afgezet door de politie.

Op Twitter meldt de politie dat er geen gewonden zijn gevallen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plaatse geweest om onderzoek te doen naar het gebruikte explosief.

Op beelden is te zien dat het rolluik voor de toegangsdeur van de coffeeshop helemaal ontzet is. Meerdere ruiten in de omgeving zijn gesprongen door de knal. Volgens een getuige zouden twee personen het gemunt hebben op een geldwisselautomaat in de coffeeshop. Zij zouden na de explosie zijn weggereden op een scooter. De politie kan dat verhaal niet bevestigen.

Mensen die iets gezien hebben of die mogelijk over beelden beschikken van de plek rond de explosie, kunnen contact opnemen met de politie.