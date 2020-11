In de De Clercqstraat in Amsterdam staan vanaf dinsdag verkeersregelaars en borden ter hoogte van de Da Costakade op brug 108. Dit is om doorgaand verkeer te weren en de straat autoluw te maken.

De zogenoemde knip is nu nog een proef. De gemeente kijkt naar files, drukte, luchtkwaliteit en ondervraagt buurtbewoners. Als de situatie bevalt kan de gemeente besluiten dat het blijvend wordt.

Voor taxichauffeurs is de afsluiting slecht nieuws. "Ik denk zeker dat er een ontheffing zou moeten komen voor taxichauffeurs die in het bezit zijn van een Amsterdamse taxivergunning en dan zouden we al een hele grote stap op weg zijn.", zegt Ruud Lagerwaard, oprichter van Take a Taxi

De proef met de knip duurt nog tot 17 januari. In de loop van volgend jaar wordt besloten op welke manier de straat aangepast gaat worden.