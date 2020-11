Ongeveer tien bijna herstelde coronapatiënten in Amsterdam zijn sinds vorige week eerder uit het ziekenhuis ontslagen dan normaal. Ze worden thuis extra in de gaten gehouden door de huisarts.

Amsterdam is de eerste stad in Nederland die op deze manier de druk op de ziekenhuizen probeert te verlichten. Gemiddeld liggen coronapatiënten acht dagen in het ziekenhuis. Met deze methode kunnen ze twee dagen eerder naar huis. Amsterdam hoopt op deze manier vijftig patiënten tegelijk in de gaten te kunnen houden.

Dat lijkt een kleinigheid, maar het kan een belangrijk verschil maken, weet Markus Kruyswijk. "De vrijgekomen bedden kunnen voor andere patiënten worden gebruikt."

De ziekenhuizen bekijken wie er stabiel genoeg is om eerder naar huis te kunnen. De huisartsen weten wat ervoor nodig is aan hulp thuis. Het belangrijkst: de patiënten krijgen zuurstof thuis. Er zijn ook afspraken gemaakt met thuiszorg, en de huisarts heeft dagelijks contact met de patiënt.

Dat levert volgens Kruyswijk nauwelijks extra werk voor de huisarts op. "Bij coronapatiënten die niet in het ziekenhuis hebben gelegen, moet je altijd op de hoede zijn dat de situatie niet verslechtert. Bij deze patiënten hoef je je minder zorgen te maken. Deze mensen hebben zuurstof en goede instructies gekregen."