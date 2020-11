De 29-jarige moeder die ervan wordt verdacht dat ze haar baby afgelopen augustus heeft gedood in haar woning in Amsterdam-Noord, heeft zes jaar geleden in een psychose geprobeerd een van haar andere kinderen te wurgen.

Doordat een vriendin van de moeder kon ingrijpen, overleefde het kindje ternauwernood. De vrouw moet komende woensdag voorkomen bij de rechtbank.

De verdachte werd ruim twee maanden geleden, in de nacht van 16 op 17 augustus, in een woning aan de Hagenau in Amsterdam-Noord aangehouden nadat de politie een melding ontving over een vrouw die verward gedrag vertoonde.

In de woning trof de politie vervolgens twee kinderen en het lichaam van een levenloze baby van nog geen maand oud aan. De vrouw zou ook geprobeerd hebben het lichaam weg te maken.

Volgens advocaat Theo Schut was zijn cliënt opnieuw "heel erg van de rit af geraakt". "Of het weer een psychose was, weet ik niet. Daar moeten deskundigen naar kijken. Maar het zal wel die kant opgaan."

Vrouw dacht dat dochter bezeten was door duivel

In juli 2014 ging het ook al mis. De vrouw was er toen van overtuigd dat haar anderhalf jaar oude dochter bezeten was door de duivel. De duivel moest verdreven worden en ze probeerde haar dochter te wurgen. Een vriendin van de moeder trapte net op de tijd de deur van de woning in, waardoor het kind kon worden bevrijd.

In een rapport van de psycholoog en psychiater werd toen gesteld dat de vrouw door de korte psychose geen controle meer had over haar gedrag. "Haar keuzes en beslissingen werden door haar psychotische belevingen aangestuurd." Ze werd door de rechtbank in 2015 ontslagen van rechtsvervolging. Na de gebeurtenis kreeg ze intensieve psychische begeleiding.

Gezin stond onder toezicht van jeugdbescherming

Volgens advocaat Schut is het zeer ernstig dat het nu toch weer fout is gegaan. "Destijds trok ze van tevoren aan de bel, maar werd er niet op tijd ingegrepen. Hoe het nu toch weer mis heeft kunnen gaan, weet ik niet."

Het gezin was nog steeds bekend bij de instanties. Zo stond het onder toezicht van jeugdbescherming. Een medewerker van jeugdbescherming liet weten "uit het veld geslagen te zijn door het nieuws" over de dood van de baby. Ook zouden meerdere hulporganisaties in de stad betrokken zijn geweest bij het gezin.

Woensdag komt de verdachte voor bij de rechtbank. Het gaat dan niet om een inhoudelijke behandeling, maar om een zogenoemde pro-formazitting waarop wordt besloten of ze nog langer vast moet blijven zitten.