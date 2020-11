De politie in Amsterdam heeft tijdens een inleveractie 336 wapens ontvangen. Het gaat om onder meer vuurwapens, zwaarden, stroomstootwapens en ploertendoders. In de afgelopen week konden mensen bij de politie in Amsterdam en Diemen wapens inleveren zonder dat ze voor illegaal wapenbezit vervolgd worden.

De actie is onderdeel van de campagne Amsterdam Ontwapent en is bedoeld om het wapenbezit in de stad terug te dringen.

Naast de illegale vuurwapens ontving de politie ook 34 nepvuurwapens, 30 luchtdrukpistolen en 24 legale vuurwapens. Bij die laatste categorie gaat het om bijvoorbeeld startpistolen en antieke vuurwapens.

Politie-inspecteur Dandy Marcuñe zegt blij te zijn met de opbrengst. "Hele mooie cijfers, maar we hopen vooral dat de actie ervoor heeft gezorgd dat we het gesprek over wapenbezit met elkaar aangaan. Veel jongeren denken dat het stoer is om een wapen te hebben of denken dat ze zichzelf moeten beschermen, maar wapenbezit leidt tot wapengebruik en stoer is dat zeker niet."

De periode waarin de wapens ingeleverd konden worden, is inmiddels voorbij. Wel kunnen jongeren zich nog steeds aanmelden om een training te volgen of een coach te spreken die kan helpen bij het nadenken over de toekomst.