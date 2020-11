Een hotel aan de Hullenbergweg in het Amsterdamse stadsdeel Noord is in de nacht van zondag op maandag overvallen door twee mannen. Het duo is er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan.

De twee overvallers kwamen rond 4.00 uur het hotel binnen. De aanwezige baliemedewerker werd bedreigd met een vuurwapen en moest de kas openen. De medewerker raakte niet gewond.

Nadat de overvallers geld kregen, gingen ze ervandoor in onbekende richting.

Mensen die meer weten over de overval kunnen contact opnemen met de politie.