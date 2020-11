De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een illegaal feest bij het tuinhuizencomplex aan de Wijkergouw in het Amsterdamse stadsdeel Noord. Ook in Zuidoost moesten agenten ingrijpen. Vanwege de coronamaatregelen wordt er streng opgetreden.

Het feest in Noord werd rond 4.00 uur beëindigd. In totaal waren er zo'n dertig personen aanwezig, zegt een woordvoerder van de politie. Ongeveer tien mensen hebben een bekeuring gekregen.

In Zuidoost hadden zich zo'n honderd personen verzameld in een loods aan de Lemelerbergweg. Daar hebben zeker vijftig mensen een bekeuring gekregen. Twee eigenaren zullen een bestuurlijke maatregel van de gemeente opgelegd krijgen.

De politie is de laatste tijd vanwege het coronavirus extra scherp op illegale feesten en andere activiteiten waarbij veel mensen samenkomen.