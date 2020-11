De politie heeft vrijdag een auto in beslag genomen omdat de bestuurder zonder rijbewijs reed nabij de Westhavenweg in Amsterdam. Het bleek al de vierde keer in vijf jaar tijd dat de man achter het stuur zonder rijbewijs werd gepakt.

De politie kreeg rond 00.30 uur een melding over een vermoedelijke straatrace in het Westelijk Havengebied. Nabij de Westhavenweg troffen agenten 'een grote groep sportieve voertuigen' aan.

Daarop zijn meerdere personen gecontroleerd en zijn van hen de gegevens genoteerd. Een van de automobilisten bleek geen rijbewijs te hebben, en was de laatste vijf jaar al drie keer eerder hiervoor gepakt.

Daarop is de auto in beslag genomen en heeft hij een proces verbaal gekregen.