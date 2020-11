De Kinkerbrug in Amsterdam is het hele weekend afgesloten vanwege werkzaamheden. Er wordt een pontje ingezet om voetgangers de Kostverlorenvaart over te krijgen.

De brug tussen de Postjesweg en de Kinkerstraat is sinds vrijdag dicht. Er wordt gewerkt aan de ophanging van de bovenleiding van de trams. Tram 7 en 17 en nachtbus N83 rijden om.

Fietsers en automobilisten moeten omrijden. Voor voetgangers vaart er een pontje, deze ligt ter hoogte van de Westermoskee.

In de nacht van zondag op maandag rond 5.30 uur moeten de werkzaamheden afgerond zijn.