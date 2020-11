Een taxi is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1.15 uur van achteren aangereden door een personenauto op de A10 bij Amsterdam-Noord. De bestuurder van de personenauto bleek onder invloed van alcohol en drugs te zijn.

De politie spreekt van een "flinke klapper". Er is veel schade aan de voertuigen. De bestuurder van de personenauto is aangehouden voor een bloedproef. Uit een eerste analyse bleek dat hij onder invloed was.

De taxichauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere rijstroken zijn langdurig afgesloten geweest. Het ongeluk wordt onderzocht.