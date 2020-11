Amsterdammers kunnen hun wapens deze week straffeloos inleveren op acht bureaus in Amsterdam en één in Diemen. Er zijn deze week al tientallen wapens ingeleverd, waaronder messen, boksbeugels, kogels en vuurwapens.

De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn de actie gestart, omdat er grote zorgen zijn over het toenemende wapenbezit -en gebruik onder voornamelijk jonge Amsterdammers.

Agenten treffen vaak tieners aan die de straat op gaan met messen en deze ook gebruiken. "We hebben zelfs jongens van tien en elf jaar gezien die een mes bij zich droegen", vertelt Eric Bons van de Amsterdamse politie.

Er zijn tot donderdagmiddag op bureau Bijlmermeer geen minderjarigen die een wapen hebben ingeleverd, maar dat wil niet zeggen dat de wapens die wel zijn ingeleverd niet van hen afkomstig zijn. "Niet elke jongere wil natuurlijk zijn wapen inleveren, maar we hebben bijvoorbeeld wel moeders die een wapen komen inleveren."

Amsterdammers kunnen hun wapen deze week bij de balie afgeven zonder dat ze hun gegevens hoeven achter te laten, maar dat geldt niet voor vuurwapens. "Er wordt nog wel een onderzoek gedaan naar een vuurwapens, omdat we wel zeker willen weten of er niemand mee is neergeschoten", zegt Bons.

De actie loopt tot vrijdag 21.00 uur.