Een 22-jarige man die een spelcomputer wilde verkopen is donderdagavond op de Basisweg in Amsterdam-Westpoort onder bedreiging van een wapen beroofd.

Het slachtoffer en de verdachte ontmoetten elkaar rond 21.00 uur op de Basisweg in Westpoort nadat zij via sociale media een afspraak hadden gemaakt. De verdachte kwam opdagen met nog twee mannen, waarna hij het slachtoffer bedreigde met een wapen. De mannen beroven het slachtoffer van de spelcomputer.

De drie mannen renden vervolgens weg in de richting van station Sloterdijk. De politie is een onderzoek gestart en hoopt dat getuigen en mensen met aanvullende informatie over de zaak zich melden.